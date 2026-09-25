ARTIGO | Rose de Freitas e a defesa das mulheres no Senado

today25 de setembro de 2026 remove_red_eye101

Por sua trajetória parlamentar, atuação na defesa das mulheres e iniciativas apresentadas no Congresso, Rose de Freitas reúne elementos que merecem ser considerados no debate eleitoral de 2026

Em um cenário político no qual diferentes nomes colocam seus projetos e trajetórias à avaliação dos eleitores capixabas, a candidatura de Rose de Freitas ao Senado chama atenção por uma pauta que esteve presente em diferentes momentos de sua vida pública: a defesa das mulheres e o enfrentamento à violência.

Ao longo de sua trajetória no Congresso Nacional, Rose apresentou propostas voltadas à proteção das mulheres e ao endurecimento das medidas contra crimes de violência de gênero. Em 2019, por exemplo, apresentou a PEC 75/2019, que propunha tornar o feminicídio e o estupro crimes imprescritíveis e inafiançáveis. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Senado e encaminhada à Câmara dos Deputados.

No mesmo período, Rose apresentou o PL 1.414/2019, voltado à tipificação da perseguição insistente ou stalking. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e buscava atualizar a legislação diante de formas de perseguição que também passaram a ocorrer por telefone, mensagens e internet.

A atuação não ficou restrita à apresentação de projetos. Em 2019, Rose foi nomeada procuradora da Mulher do Senado, função voltada à defesa dos direitos das mulheres e à representação institucional de suas demandas dentro da Casa.

No ano seguinte, durante a análise de um projeto sobre atendimento às vítimas de crimes sexuais, Rose atuou como relatora e apresentou emendas para reforçar a proteção das vítimas durante o processo penal, incluindo medidas para evitar perguntas sobre o comportamento sexual anterior da mulher e situações de revitimização.

Esses episódios ajudam a explicar por que a defesa das mulheres ocupa espaço relevante na trajetória política de Rose de Freitas. Não se trata apenas de um tema incorporado ao discurso eleitoral: existem propostas, posições e atuações registradas oficialmente durante sua passagem pelo Congresso.

É justamente por esse histórico que, na avaliação deste artigo, Rose de Freitas apresenta uma trajetória que merece ser considerada por quem entende a proteção das mulheres como uma prioridade na representação política do Espírito Santo no Senado.

A escolha, naturalmente, cabe ao eleitor. Mas conhecer o passado e a atuação concreta de cada candidato é fundamental para que essa decisão seja tomada com informação.

No caso de Rose de Freitas, sua atuação parlamentar relacionada à proteção das mulheres é um dos elementos que fazem parte da trajetória que ela apresenta novamente ao eleitor capixaba em 2026.

DA REDAÇÃO