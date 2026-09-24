Câmara de Guarapari convoca eleição da Mesa Diretora para 1º de outubro

today24 de setembro de 2026 remove_red_eye95

Chapa anunciada até o momento prevê a recondução de Sabrina Astori à presidência para o biênio 2027/2028

Durante a sessão da Câmara Municipal de Guarapari realizada nesta quinta-feira (24), foi anunciada a convocação para a eleição da nova Mesa Diretora da Casa, que comandará o Legislativo Municipal no biênio 2027/2028. A votação está marcada para a próxima quinta-feira, 1º de outubro, às 15h.

Até o momento, a composição anunciada prevê a recondução da atual presidente, Sabrina Astori, para mais um mandato à frente do Legislativo Municipal.

Durante a sessão, Sabrina agradeceu aos vereadores que participaram da atual gestão e mencionou o apoio do prefeito Rodrigo Borges nas articulações para a formação da chapa.

“Quero agradecer a todos os vereadores que estiveram conosco nessa jornada, que não é fácil. Mas eu não posso deixar de destacar que essa eleição da Mesa e essa recondução da Mesa Diretora só seriam possíveis porque tiveram o aval, o apoio e um grande protagonismo do prefeito Rodrigo Borges”, afirmou a presidente.

Wendel Lima declara apoio

Atual vice-presidente da Câmara, Wendel Lima, que anteriormente havia manifestado interesse em disputar a presidência, também se pronunciou durante a sessão e declarou apoio à recondução de Sabrina.

“Hoje eu venho parabenizar a presidente da Casa, que será reconduzida ao cargo na próxima semana, e dizer que estarei votando em Vossa Excelência, acompanhando a maioria dos colegas desta Casa”, declarou.

A atual composição da Mesa Diretora tem Sabrina Astori na presidência e Wendel Lima como 1º vice-presidente.

Eleição define comando da Câmara para 2027 e 2028

A eleição do dia 1º de outubro definirá a composição da Mesa Diretora que ficará responsável pelo comando administrativo e legislativo da Câmara Municipal de Guarapari durante os anos de 2027 e 2028.

A votação ainda poderá contar com a apresentação de outras chapas, conforme as regras e os procedimentos previstos para a eleição da Mesa Diretora.

O Hora Aghá acompanha a movimentação na Câmara de Guarapari e trará novas informações sobre a eleição.

FONTE PORTAL 27

FOTO CÂMARA DE GUARAPARI