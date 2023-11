Alunos de Anchieta premiados no Concurso Cultural Segurança nas Palavras

A prefeitura de Anchieta realizou, nesta sexta-feira (24), a premiação da 8ª edição do Concurso Cultural Segurança nas Palavras. As três melhores frases elaboradas pelos alunos da rede, inscritos no concursos, foram premiadas. O objetivo foi sensibilizar alunos do 9º ano do ensino fundamental quanto as questões que envolvem saúde e segurança no trabalho.

Uma comissão julgadora realizou a tarefa de analisar as frases. A temática foi Saúde e Segurança do Trabalho. A iniciativa foi da Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde do Trabalhador, em parceria com a Secretaria de Educação. Os vencedores foram alunos das escolas Amarílis Fernandes Garcia, Manoel de Paula Serrão e Élson Garcia.

O concurso foi idealizado para ser iniciado em outubro, já que no dia 10 comemora-se o “Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas”, em conformidade com a Lei Federal 12.645/2012. Sendo assim, a divulgação e inscrições ocorreram em outubro, o resultado e premiação no mês de novembro.

Conforme os idealizadores, todas as escolas do município que possuem alunos do 9º ano regular foram convidadas a participar. Foram entregues para todas as escolas envelope contendo o regulamento da 8ª Edição do Concurso, informes gerais, cronograma, formulário de inscrição e matriz para elaboração das frases.

PREMIAÇÃO

1ª colocada : MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA

“Em um mundo em constante evolução, a saúde e a segurança no trabalho se entrelaçam, lembrando-nos de que o sucesso não pode ser alcançado à custa da integridade física e mental”.

(“EMEIEF Élson Garcia” – Profº Leandro Freitas Menezes)

2ª colocada : ANA CAMARGO GETESKI

“É importante investir em recursos para sua segurança! Dois lados unidos: empregador e empregados focados em evoluir e prezar pelo bem-estar de todos”.

(“EMEF Manoel de Paula Serrão” – Profª Marta Freire Moreira)

3ª colocado : MURILO BRILHANTE CURITIBA

“No trabalho, saúde e segurança são essenciais para um ambiente produtivo. Proteger os trabalhadores é a prioridade, pois assim garante-se a qualidade”.

(“EMEB Amarilis Fernandes Garcia” – Profª Marinete Lapa Costa Gonçalves)