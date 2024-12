Alunos de oito escolas são selecionados para o Concurso Cultural Nacional do Sicoob

Oito estudantes de escolas das regiões de atuação do sistema regional Sicoob ES foram selecionados para representar suas instituições na etapa nacional do Concurso Cultural do Sicoob, que será realizado no dia 13 de janeiro de 2025, em Brasília.

A iniciativa, que neste ano tem como tema “Atitudes simples, escolhas conscientes”, incentiva a reflexão sobre cooperação, sustentabilidade e senso de comunidade entre crianças e adolescentes do Ensino Fundamental.

Os finalistas se destacaram na produção de desenhos, textos narrativos, poemas e tiras em quadrinhos, conforme a categoria correspondente ao ano escolar. Na categoria de desenhos, voltados para alunos do 3º ano, os escolhidos foram Enzo Luiz Foesch, da EMEIEF São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá, e Sophia Sassembrug Favoretti, da EMEIEF Sebastião José Pivetta, em Santa Teresa.

Já na produção de textos narrativos, que teve a participação de alunos do 5º ano, os finalistas foram Helena Tranconi, do Centro Educacional Marcella Araújo, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e Taylla Giavarini Rogério, da EMEF Dinorah Almeida Rodrigues, de Linhares.

Na categoria de poemas, de alunos do 7º ano, Arthur Martires da Costa, da EMEFCM João Natalício Alves Pereira, de Viana, e Kemilly Vitória Dias da Costa, da EMEF Aracê, de Domingos Martins, conquistaram as vagas para a próxima etapa.

Os alunos do 9º ano, responsáveis ​​pela criação de tiras em quadrinhos, também tiveram seus trabalhos selecionados: Isadora Lara Ferreira, da EMEF Ana Araújo, em Alfredo Chaves, e Ana Heloísa Sassembrug Schwanz, da Escola da Família Agrícola, em Santa Maria de Jetibá.

O Concurso Cultural, promovido pelo Sicoob em parceria com escolas públicas, privadas e cooperativas educacionais, busca envolver a comunidade escolar na construção de valores cooperativistas e na promoção da consciência coletiva. A etapa nacional, que reunirá finalistas de diversas regiões do Brasil, promete ser um momento de celebração e troca de experiências entre os jovens participantes.