Guarapari foi a cidade que mais choveu no estado nas últimas 24 horas e segue em alerta

today7 de abril de 2025 remove_red_eye149

Guarapari foi o município mais afetado pelas fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas em todo o Espírito Santo, com um acumulado de 194,2 mm. Diversos pontos da cidade sofreram alagamentos, e o município segue em alerta amarelo nesta segunda-feira (07), com previsão de mais chuvas intensas.

Durante o domingo ocorreram quedas de árvores em São Miguel, Jabuticaba, e em Muquiçaba. A estrutura metálica de um evento montado na Praia do Morro também foi derrubada. No bairro Lagoa Funda, um muro de arrimo cedeu, deixando duas pessoas feridas. Com a queda do muro, parte do terreno foi tomada pela lama, mas a estrutura da residência não foi comprometida.

Equipes da Secretaria de Obras, da Secretaria de Integração da Cidade e da Defesa Civil estão no local, avaliando os riscos e isolando a área afetada. A família foi orientada a não permanecer no local devido ao risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo está extremamente encharcado.

Duas escolas tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira (07), devido ao alagamento das ruas no entorno: a Escola Francisco Araújo, no bairro Perocão, e a Escola Ormy Loureiro, no bairro Lameirão. Outras escolas também foram afetadas pontualmente, mas as aulas seguem normalmente nas demais instituições.

As autoridades municipais continuam acompanhando a situação de perto e reforçam a necessidade de atenção redobrada.

“Pedimos que a população redobre a atenção, especialmente em regiões sujeitas a alagamentos e deslizamentos de terra. Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil”, destaca o secretário Ronaldo Gomes.

Os contatos para acionar a Defesa Civil são: (27) 9 8896-6125 ou Disque 199.

Uma casa foi completamente inundada no bairro Perocão, e a Defesa Civil está no local neste momento.