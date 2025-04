GUARAPARI | Ação conjunta busca acolher e orientar pessoas em situação de rua

6 de abril de 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Guarapari realizou na última sexta-feira (4) mais uma Ação Conjunta de Abordagem Social a moradores em situação de rua. A iniciativa, que contou com apoio da Companhia de Desenvolvimento de Guarapari (CODEG), Polícia Civil, Secretaria Municipal de Saúde e do 10º Batalhão da Polícia Militar, faz parte de uma série de atividades promovidas pela pasta desde o início da atual gestão, com o objetivo de enfrentar um dos desafios sociais mais complexos que atinge todos os municípios do Estado.

A ação esteve no Centro da cidade próximo a ponte, no bairro Muquiçaba na praça Philomeno Pereira Ribeiro, na Praia do Morro e no bairro Santa Mônica. Durante a ação, equipes técnicas realizaram atendimentos humanizados, oferecendo orientação, encaminhamentos para a rede de serviços públicos de acolhimento. O trabalho reforça o compromisso da Secretaria com a proteção social e a promoção da dignidade para todos.

A secretária municipal de Assistência Social, Tatiana Perim, destacou a importância do trabalho contínuo da pasta. “Nossa gestão tem atuado de forma incansável para garantir um atendimento humanizado e respeitoso às pessoas em situação de rua. Sabemos que esse é um problema de alta complexidade, que não se resolve apenas com uma abordagem. Por isso, reforçamos as ações de forma planejada e integrada com outros setores”, afirmou.