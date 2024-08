Amaro Neto reafirma apoio a Libardi em caminhada no Village, em Cachoeiro

A campanha de Diego Libardi (Republicanos) soma apoios importantes nas bancadas federal e estadual capixabas. Desta vez quem esteve em Cachoeiro, na quinta-feira (22), foi o deputado federal Amaro Neto, seu colega de partido. Juntos, eles caminharam pelo bairro Village da Luz, acompanhados da vice Rafaela Donadeli e grande número de apoiadores.

A caminhada seguiu em clima de muita descontração e alegria pelas ruas do bairro. “Quanta energia boa, que satisfação ter o Amaro com a gente aqui e ver, mais uma vez, essa demonstração de apoio dos moradores do Village. Isso só reforça minha convicção de que estamos no caminho certo. Juntos, vamos trabalhar para realizar um governo que seja a voz da população de Cachoeiro”, afirmou Diego.

Amaro Neto falou sobre o apoio a Diego e destacou a importância das experiências de Diego, que contribuirão para o futuro de Cachoeiro.

“Tenho orgulho de apoiar meu colega de partido Diego Libardi, com quem tenho uma sólida parceria desde sua atuação exemplar como superintendente do Ibama no ES, e também na Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória. Chegamos à eleição municipal com a certeza de que Diego, com sua capacidade técnica e sensibilidade para as necessidades da população, está mais do que preparado para administrar Cachoeiro de Itapemirim”, frisou Amaro.