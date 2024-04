Anac vai fazer consulta pública sobre transporte aéreo de animais

A informação foi passada à CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pela deputada estadual Janete de Sá (PSB).

A CPI fez o pedido oficial de informações sobre as condições de transporte dos animais nos aeroportos do Estado depois que o cachorro Joca, da raça Golden Retriever, morreu durante transporte em aeronave em Guarulhos (SP).

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai fazer uma sessão pública presencial na sede da Agência, em Brasília (DF), na próxima quinta-feira, dia 2 de maio, às 14h para ouvir a sociedade sobre as regras para o transporte aéreo de animais. A transmissão vai ser feita pelo canal da Anac no Youtube. E as pessoas interessadas em fazer manifestação durante a sessão devem se inscrever até às 11h do dia 2 de maio pelo e-mail: [email protected]

Deputada Janete de Sá.

A deputada Janete de Sá pede a participação da sociedade na consulta pública: “Precisamos mudar essa portaria para que o animal não seja transportado como carga, e sim como um ser vivo que precisa ter condições de trafegabilidade com segurança”, afirma.

