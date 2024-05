VIANA: Guarda Municipal e Detran apreendem vans escolares irregulares

today21 de maio de 2024 remove_red_eye78

A Guarda Civil Municipal de Viana, em parceria com o DETRAN, realizou uma operação para vistoriar vans escolares na cidade. No total, foram vistoriados mais de 10 veículos. Desses, quatro foram guinchados e levados ao pátio do DETRAN devido a irregularidades.

A iniciativa faz parte da Operação Transporte Seguro, que visa garantir a segurança dos estudantes que utilizam esse tipo de transporte no município.

Durante a operação, realizada na tarde desta terça-feira (21), os agentes de trânsito verificaram a documentação dos veículos, dos condutores e dos ajudantes, além de checar a quantidade de crianças transportadas e as condições gerais dos veículos. Entre as exigências averiguadas estão a regularidade das licenças, a aptidão dos motoristas e auxiliares, e a conformidade dos veículos com as normas de segurança vigentes.

“O objetivo desta ação é garantir que as crianças que estudam no município de Viana sejam transportadas com segurança e por profissionais responsáveis, que zelam pela segurança de seus passageiros”, afirmou o agente Pádua, do Detran.

As infrações variaram desde a falta de documentação até problemas mecânicos que comprometiam a segurança dos alunos.

O condutor escolar Douglas da Silva Souza, que estava com seu veículo em perfeito estado, afirmou que a ação realizada pelos agentes da guarda e do Detran é de suma importância para a segurança das crianças.

“Estamos vendo muito acidente acontecer com transporte escolar. Às vezes vemos motorista sem qualificação nenhuma e isso acaba prejudicando a gente que quer trabalhar de maneira correta”, afirmou o condutor.

“A Operação Transporte Seguro reforça o compromisso das autoridades com a proteção e bem-estar das crianças, proporcionando tranquilidade para os pais e garantindo que o trajeto escolar seja feito de forma segura e regulamentada”, afirmou o secretário de Defesa Social de Viana, Major Enoni Erlacher.

foto Victor Andrade