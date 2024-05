SERRA | Parque da cidade recebe Festival de Cerveja Artesanal

today21 de maio de 2024 remove_red_eye79

Nesta semana o Parque da Cidade recebe um festival de cerveja artesanal. O Serra Beer Festival será realizado entre quinta (23) e domingo (26), com entrada gratuita. Na programação estão previstos dois shows musicais a cada dia, nos mais diversos estilos, e participação de seis cervejarias serranas.

O evento é promovido pela Associação das Cervejarias Artesanais da Serra (ASCES-ES), com apoio da Prefeitura da Serra, e vai contar com a participação das cervejarias Wild West, Kombeer, Ambronelli, Incrível, Baumler e Cia Marítima, que venderão cervejas dos tipos pilsen, IPA, red ale, stout, entre outros. O público, inclusive, poderá votar na melhor cerveja do evento.

De quinta a sábado, o festival começa às 17 horas. No domingo a festa inicia mais cedo, a partir das 16 horas. Quem for ao local vai poder saborear, além das cervejas, diversas opções culinárias vendidas nos food trucks.

Entre as atrações musicais, nomes como Cadu Caruzo, Gabriel e The Parasites, Vintage Guys e Samba ADM. O evento vai contar, ainda, com uma área kids.

Segundo Jean Soares, um dos organizadores, a expectativa é que o evento movimente mais de R$ 500 mil e conte com mais de 200 pessoas trabalhando diretamente.

Serra Beer Festival

Festival com seis cervejarias serranas, food trucks e atrações musicais

Data: de quinta (23) a domingo (26)

Local: Parque da Cidade, em Laranjeiras



Programação

Quinta (23): Índios Urbanos e Cadu Caruzo, a partir das 17 horas

Sexta (24): Atividade Paralela e Gabriel & The Parasites, a partir das 17 horas

Sábado (25): Vintage Guys e Duets, a partir das 17 horas

Domingo (26): Prefixo 27, Resenha do Cosvosk e Samba ADM, a partir das 16 horas

Comidas: hambúrguer, mexicano, crepe francês, churrasco, bolinho de costela, frango empanado, churros, acarajé, sorvetes e açaí, bobó de camarão, risoles, batata frita e porções variadas.