Anchieta abre 780 vagas em cursos de atendimento e de boas práticas

today6 de novembro de 2024 remove_red_eye74

A Prefeitura de Anchieta abre inscrição para novos cursos de qualificação nessa quinta-feira (7). Há 780 vagas disponíveis para “Qualidade de atendimento ao turista” e para “Boas práticas para serviços de alimentação”. O certificado de conclusão contará pontos para o edital de verão.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (8), presencialmente, na Sala do Empreendedor de Anchieta, que fica ao lado da sede da prefeitura. Os cursos são oferecidos pela Prefeitura de Anchieta em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Obtenha informações com a Sala do Empreendedor: (28) 99277-7307.

Confira as vagas por curso, as turmas e os horários para estudar:

ATENDIMENTO AO TURISTA – 420 PESSOAS

Curso de Qualidade no atendimento ao Turista (16 horas)

Data: 18 a 22/11 (exceto 20/11, feriado) – 210 pessoas

Local: CEU DAS ARTES

Turma 01 – ( 8h às 12h) – 70 vagas

Turma 02 – (13h às 17h) – 70 vagas

Turma 03 – (18h às 22h) – 70 vagas

Data: 25 a 28/11 (210 pessoas)

Local: CEU DAS ARTES

Turma 04 – ( 8h às 12h) – 70 vagas

Turma 05 – (13h às 17h) – 70 vagas

Turma 06 – (18h às 22h) – 70 vagas

ALIMENTAÇÃO – 360 PESSOAS

Curso de Boas Práticas para serviços de Alimentação (16 horas)

Data: 18 a 22/11 (exceto 20/11, feriado) – 360 pessoas

Local: CRAS

Turma 01 – ( 8h às 12h) – 60 vagas

Turma 02 – (13h às 17h) – 60 vagas

Turma 03 – (18h às 22h) – 60 vagas

Data: 25 a 28/11/2024 (210 pessoas)

Local: CRAS

Turma 04 – ( 8h às 12h) – 60 vagas

Turma 05 – (13h às 17h) – 60 vagas

Turma 06 – (18h às 22h) – 60 vagas