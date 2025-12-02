Anchieta agora conta com serviço de compartilhamento de patinetes elétricos

today2 de dezembro de 2025 remove_red_eye132

A prefeitura de Anchieta está implantando na cidade o programa Anchieta vai de Bike. Um sistema inovador com meio de transporte elétrico compartilhado. O objetivo é oferecer uma opção de transporte sustentável, melhorar a mobilidade urbana e promover a saúde e o bem-estar social.

Uma frota inicial de 100 patinetes elétricos compartilhados estará disponível já a partir desta semana do Centro até a Ponta dos Castelhanos, em Anchieta.

Modernos e seguros, os patinetes elétricos são rastreados por GPS e têm um limite de velocidade de até 15 km/h. Eles são equipados com placa de identificação, sistema de freios, campainha e faróis de LED integrados. Proporcionando assim comodidade aos usuários em prol do trânsito local.

Todas as viagens incluem seguro contra acidentes gratuito, além de contar com equipe de instrutores para orientar os usuários nos principais pontos de fluxo da cidade. Vale ressaltar que os patinetes elétricos contribuem também para a redução de emissões de carbono, sendo uma alternativa de modal mais sustentável para a comunidade.

Entre as principais regras de trânsito, o usuário deve ser maior de idade e não pode utilizar o equipamento em duplas, para carga de transporte ou sob efeito de álcool. Também deve estacionar os veículos nos locais pré-determinados no aplicativo, a fim de não atrapalhar o trânsito local.

Sobre a JET

Líder do segmento na América Latina, a JET é um serviço brasileiro de aluguel de patinetes elétricos, bicicletas e carregadores portáteis, em operação desde 2023. Atualmente está presente em 32 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Salvador, Fortaleza, Aracaju e Brasília.