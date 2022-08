ANCHIETA | Alteração da data do Dia D de vacinação antirrábica

today8 de agosto de 2022 remove_red_eye47

A Coordenação de Vigilância Ambiental e de Zoonoses, em virtude da proximidade com outros eventos da saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alterou a data agendada para o Dia D de vacinação antirrábica de cães e gatos. A nova data é sábado, dia 03/09.

As demais datas do cronograma de vacinação nos bairros (disponível no cronograma no site da prefeitura: www.anchieta.es.gov.br permanecem inalteradas.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o médico veterinário, Bruno Rediguieri, desde o dia 04 de julho, quando iniciou a campanha, já foram vacinados 2.317 cães e 455 gatos, um total de 2.772 animais.

Conforme informações do setor, devem ser vacinados animais a partir dos três meses de idade. Fêmeas gestantes ou amamentando também devem ser vacinadas, assim como filhotes (acima de 3 meses). Já adultos que nunca receberam uma dose da vacina deverão receber uma segunda dose de reforço após 30 dias.