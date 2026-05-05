Justiça suspende demolição de 16 moradias na APA Setiba, em Guarapari

today5 de maio de 2026 remove_red_eye66

Uma decisão judicial obtida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo suspendeu a demolição de 16 residências ocupadas na região de Setiba, em Guarapari. A medida foi proferida no dia 30 de abril e impediu uma operação prevista para o dia seguinte (1º de maio), que previa a retirada de famílias instaladas dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba.

O caso faz parte de uma Ação Civil Pública que discute intervenções ambientais na área. Embora o objetivo do processo seja a preservação do ecossistema local, a Defensoria atuou como representante de pessoas em situação de vulnerabilidade para evitar remoções consideradas irregulares.

Decisão garante permanência das famílias

Com a decisão, fica proibida a demolição de imóveis que estejam habitados até que cada situação seja analisada individualmente. A medida assegura que as famílias permaneçam nas residências enquanto o caso segue em análise judicial.

Na ação, a Defensoria argumentou que a operação não apresentava garantias de assistência social nem respeitava o direito à ampla defesa dos moradores.

Moradores relatam alívio

Entre os beneficiados pela decisão está a moradora Elizabeth Xavier, de 23 anos, que vive no local com o marido e dois filhos, além de estar grávida. Segundo ela, a suspensão da demolição trouxe alívio após a retirada de outras construções na região.

Moradores relatam que viviam sob constante tensão diante da possibilidade de perder suas casas sem aviso adequado ou alternativa habitacional.

Debate entre preservação ambiental e direito à moradia

A Defensoria destacou que, apesar da importância da preservação ambiental, ações de remoção devem respeitar o devido processo legal e garantir assistência às famílias afetadas, especialmente em casos de vulnerabilidade social.

O órgão segue acompanhando o caso, buscando uma solução que concilie a proteção ambiental com o direito fundamental à moradia.

Como ser atendido pela Defensoria Pública

O cidadão pode buscar assistência jurídica gratuita através dos seguintes canais:

Presencialmente (Unidades Físicas)

Acesse www.defensoria.es.def.br;

Clique no ícone “Endereços”;

Procure a unidade da Defensoria Pública mais próxima de você.

Atendimento Remoto (Online)

Acesse o site oficial www.defensoria.es.def.br;

Clique no banner principal “Central de Atendimento Remoto”;

Preencha todos os dados solicitados até a conclusão;

Ao final, anote o número de protocolo e acompanhe o andamento.

fonte Defensoria Pública do ES