ANCHIETA | Biboca, entre Ubu e Parati, também receberá melhorias

today22 de novembro de 2024 remove_red_eye69

Os balneários de Ubu e Parati, em Anchieta, estão passando por grandes transformações para modernizar suas orlas e impulsionar o turismo e a economia local. Além disso, a via que conecta os dois balneários, conhecida como Biboca, também receberá melhorias significativas, com a instalação de decks, guarda-corpos de inox, mobiliário urbano e bancos de madeira, garantindo mais segurança e conforto.

Este trajeto, que é um importante elo entre os balneários, oferece uma vista deslumbrante e ganhará melhorias para valorizar ainda mais a experiência de quem o percorre.

Obras em Ubu

As intervenções na orla de Ubu estão avançadas, com previsão de conclusão até o final de 2025. Trata-se de um projeto robusto, com um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, viabilizado com o apoio do Governo do Estado. A obra, que abrange uma área de 13 mil metros quadrados, tornará a orla mais moderna e acessível. Entre as melhorias estão a construção de 10 novos quiosques e cinco módulos de banheiros com acessibilidade e fraldários.

O projeto também contempla drenagem, pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia – que já vem acontecendo, criação de áreas de passeio, paisagismo e a recuperação da restinga. Essas intervenções transformarão Ubu em um espaço mais acolhedor e funcional para moradores e turistas.

Obras em Parati

Em Parati, a Prefeitura está revitalizando a orla com recursos próprios. As obras incluem a recuperação de rampas e escadas de concreto, a reestruturação do calçadão, com 723 metros quadrados, e a instalação de decks de madeira, que somam 275 metros quadrados.

Além disso, o projeto prevê a instalação de 17 postes de iluminação em LED, garantindo mais segurança e beleza ao espaço. Também serão instalados cerca de 75 metros de guarda-corpo metálico e 59 metros quadrados de guarda-corpo em madeira de lei, reforçando a segurança e o charme do local.

“Essas intervenções reafirmam o compromisso da gestão municipal em promover melhorias que valorizam o potencial turístico e a qualidade de vida em Anchieta”, destaca o prefeito Fabrício Petri.