Anchieta | Castelhanos recebe Maratona Internacional do ES neste domingo, 05

2 de setembro de 2021

Os percursos passam por lindas praias em cenários de tirar o fôlego

Anchieta irá receber neste domingo (05) a Maratona Internacional do Espírito Santo 2021. O trajeto da principal prova (42 km) terá largada em Itapemirim, passará por Piúma e chegará na Praia de Castelhanos, em Anchieta, onde ocorrerá a premiação.

As demais maratonas (21 km e 7 km) irão acontecer partindo das praias Central e Ubu, em Anchieta, e também terá a Praia de Castelhanos como trajeto final das provas. No balneário estará acontecendo nesse dia a 5ª edição do Festival da Moqueca Capixaba.

Conforme os organizadores, a prova principal terá 80% do trajeto em asfalto e 20% em estrada de chão, não passando por areia ou pedras. No total das três provas são esperados cerca de 750 atletas.

O evento tem apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da secretaria de Esporte e Juventude.

Informações: www.maratonaes.com.br

DAS DISTÂNCIAS

MARATONA INTERNACIONAL DO ES – 42 Km – Largada na Praia de Itaoca, em Itapemirim – Largada às 05h40min.

MEIA MARATONA – 21 Km – Largada na Praia Central de Anchieta Sede (em frente ao Santuário Nacional de São José de Anchieta) – Centro – Largada às 06h40min.

7 KM – Largada na Praça Central de Ubu – Anchieta – Largada às 07h.