ANCHIETA | Confira a lista dos novos secretários e gerentes

2 de janeiro de 2025

O prefeito de Anchieta empossou, na manhã desta quinta-feira (2), os novos secretários e gerentes municipais para o mandato 2025-2028. Ele também anunciou algumas obras que planeja iniciar. A solenidade ocorreu no saguão de entrada da Prefeitura de Anchieta.

Ele ressaltou que a tarefa da nova equipe é fazer uma gestão de excelência, participativa e de muito trabalho para toda a população de Anchieta. “Principalmente aqueles que mais necessitam”, destacou.

“Quero dizer aos secretários: nossa missão é trabalhar para o povo, com discernimento e escuta para atender as comunidades. Vamos fazer uma gestão com humildade e amor ao próximo. Respeito ao cidadão. Eu vou cobrar de cada secretário isso”, enfatizou o prefeito.

“Gostei dessa solenidade simples. Quem me conhece sabe que meus hábitos de vida são simples. E quero que seja assim nesses quatro anos. Quero agradecer aos servidores públicos, vocês são indispensáveis pra gente fazer uma excelente gestão”, afirmou.

Léo agradeceu a presença dos vereadores e destacou que haverá parceria entre os poderes. “Vamos tocar essa cidade com uma gestão séria, participativa com as comunidades e com os vereadores. Vamos trabalhar com coesão, em rede, integrados e com diálogo. A cidade tem pressa, as pessoas que necessitam têm pressa”, disse.

“Eu serei um prefeito presente, participativo no dia a dia das comunidades. A população quer atenção do poder público”, completou.

A lista

A nova secretária de Governo, Tamiris Tristão, foi escolhida para discursar em nome da equipe de secretários. “Fomos escolhidos para cuidar das pessoas e do desenvolvimento do município de Anchieta. A verdade é nossa aliada desde a campanha e será assim durante a gestão”, ressaltou.

“Que tenhamos energia redobrada para o trabalho. Modernizar o município, cuidar das pessoas e promover o desenvolvimento é nossa missão. O governo tá on”, afirmou.

Secretários e Gerentes da Prefeitura de Anchieta

Renato Lorencini – Secretário Municipal de Saúde.

Cristiane Feitosa – Secretária Adjunta de Saúde.

Wander Nogueira – Gerente Municipal de Segurança Pública e Social.

Pablo Lopes Damázio – Procurador Geral Municipal.

Pamela Amélia Oliosi Bernardi – Controladora Geral Municipal.

Tamires Dias Tristão da Costa – Secretária Municipal de Governo.

Jilvan Carvalho – Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Sandro Alphoim – Secretário Municipal de Fazenda.

Shuanna Louzada – Secretária Municipal de Educação.

Hilnara de Souza Veronez – Secretária Adjunta de Educação.

Paula Louzada Martins – Secretária Municipal de Assistência Social.

Sofia Nogueira – Secretária Municipal de Meio Ambiente.

Rodrigo Villar – Secretário Municipal de Esportes.

Fabiano Mezadri – Secretário Municipal de Agricultura.

Júlio César Sant’anna da Costa – Secretário Municipal Municipal de Pesca.

Caio Mozer – Secretário Municipal de Turismo.

Mateus Vettoraci – Secretário Municipal Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos.

Robson Lorencini – Secretário Municipal de Infraestrutura.

Flávio Sant’anna de Oliveira – Secretário Adjunto de Infraestrutura.

Soemis Mezadri – Gerente Municipal de Gabinete do Prefeito.

Robson de Mattos – Gerente Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico.

fotos Jonas Pereira e João Victor Meneghel