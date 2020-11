ANCHIETA | Conselho de Habitação publica edital para eleição de novos conselheiros

O Conselho Municipal da Habitação e Interesse Social de Anchieta (CMHIS) publicou edital para abrir processo eleitoral que irá compor o quadro de conselheiros para o biênio 2021/2023. Todas as entidades e organizações da sociedade civil podem concorrer a uma vaga.

As inscrições serão feitas em até 10 dias úteis, contando o dia da publicação do edital, na Secretaria Municipal de Assistência Social, das 8h às 12h, de segunda a sexta.

A eleição acontecerá no dia 09 de dezembro, às 9h, no auditório do Centro dos Idosos, conforme organograma estabelecido no edital. Os novos membros (titular e suplente) serão empossados durante o mês de dezembro no Cras.

O CMHIS será composto por 12 (doze) membros, sendo 06 (seis) representantes do poder público e 06 (seis) representantes da sociedade civil, bem como seus respectivos suplentes.

Informações: (28) 3536-3771.