Anchieta é referência no Brasil em boas práticas na gestão para servidores

today24 de julho de 2024 remove_red_eye56

A Prefeitura de Anchieta recebeu a visita de cerca de 30 trainees, jovens servidores de diversos estados brasileiros para conhecer os programas de gestão que estão mudando para melhor a vida das pessoas no município. Anchieta foi indicada como referência de gestão pelo Sebrae e pelo governo do Estado à ONG Motriz, responsável pela capacitação dos jovens servidores, que vieram ao município na semana passada.

A ONG realiza uma formação em gestão pública com treinamento nos órgãos e secretarias estaduais, sem fins lucrativos, como a missão de fortalecer governos locais para que entreguem serviços de qualidade à população.

Na ocasião eles puderam conhecer um pouco sobre o município e alguns projetos desenvolvidos pelo Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, que já rendeu diversos prêmios para a cidade e para a gestão.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento e Integração, Paula Louzada, o objetivo principal da visita foi compreender os desafios e conhecer as boas práticas adotadas pelo município.

Pela manhã eles foram acolhidos no auditório da Secretaria de Agricultura, onde gestores e servidores de diversas pastas dialogaram e explanaram sobre a realidade e os avanços de Anchieta nos últimos anos. Já na parte da tarde eles foram conhecer, in loco, o projeto de turismo de base comunitária em Belo Horizonte e a Casa do Artesão, em Mãe-Bá. Eles aproveitaram ainda para conhecer o Santuário Nacional de Anchieta.

Participaram da visita servidores de diversos estados brasileiros: Ceará, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo.

por Dirceu Cetto

foto Renan Alves