Eliane Turini, vereadora de Vargem Alta, vai assumir presidência do PSB no município

7 de abril de 2025

A parlamentar, em seu primeiro mandato, é uma das apostas da sigla como nova liderança feminina e conhecida na cidade por seu poder de liderança e resolução

A vereadora de Vargem Alta, Eliane Turini, vai assumir a presidência do PSB na cidade. A decisão já está chancelada pelo partido e será homologada no dia 23 de abril, no XVIII Congresso Estadual da sigla, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do prefeito do Recife, João Campos. Ela substituirá Manoel Damartini no cargo.

Eliane já está há 10 anos no PSB e é uma aliada muito próxima de Casagrande. A escolha de seu nome tem como premissa oxigenar a sigla, valorizar a boa presença da vereadora nas redes sociais e contar com ela para ser importante braço em defesa do legado do governador no Sul do Estado.

O PSB elegeu três dos 11 vereadores em Vargem Alta. Além de Eliane, Dijalma da Farmacinha e Ikinho.

A parlamentar terá a companhia como vice de Jean Fim, jovem de apenas 25 anos e vereador suplente em Vargem Alta – reforçando a ideia do PSB de oxigenar a sigla pelo ES com juventude.

Eliane, mais do que tudo, é também uma aposta do partido como nova liderança feminina. Além da dificuldade das siglas de renovarem seus quadros com mulheres, a vereadora pode ser um nome competitivo para a disputa à Assembleia Legislativa, em 2026, e à prefeitura de Vargem Alta, em 2028.

A parlamentar é conhecida na cidade por seu poder de liderança, pela capacidade de dialogar com todos os vereadores, de articular e de ser resolutiva ao receber demandas dos moradores.

É também aliada do atual prefeito do município, Elieser Rabello (MDB). Tem uma caminhada profissional longa e consistente na prefeitura: foi subsecretária de Administração, secretária de Meio Ambiente, secretária de Gabinete e secretária de Finanças. Acumulou ainda as funções de secretária de Defesa Civil Municipal e de gerência da Captação de Recursos.

Entre 2017 e 2019 foi cedida para trabalhar na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com o ex-prefeito Victor Coelho. Lá, ela também atuou na área de Captação de Recursos, na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica.