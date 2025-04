Leonardo Nunes assume secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa

Após cinco anos atuando na comunicação do governador paraense Helder Barbalho (MDB), o jornalista capixaba Leonardo Nunes foi nomeado como novo secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES). A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (7).

Durante sua atuação no Pará, Nunes ganhou destaque por sua forte atuação junto à imprensa nacional, especialmente em períodos desafiadores como a pandemia de COVID-19. Além disso, esteve à frente de pautas internacionais e da promoção de projetos estratégicos para o estado. Seu envolvimento também foi decisivo na preparação para a 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que acontecerá em Belém (PA) em novembro.

Aos 42 anos, Leonardo Nunes é especialista em marketing, com MBA na área e uma trajetória sólida na comunicação tanto no setor público quanto no privado. Ao longo da carreira, atuou em campanhas eleitorais para diferentes cargos, incluindo prefeito, governador e presidente da República. Nunes também acumulou experiência em diversas instituições, como o Detran-ES, a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, as prefeituras de Vila Velha e Vitória, o Senado Federal e gabinetes de governo no Espírito Santo e no Pará.

Na iniciativa privada, Nunes atuou na FSB Comunicações (RJ), na Federação das Indústrias (ES) e na Pró-Saúde (SP), coordenando a comunicação na Região Norte do país.

Leonardo Nunes assume a Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no lugar de Carlos Augusto de Almeida Neto. Entre suas atribuições estão a coordenação da divulgação das ações institucionais, o relacionamento com a imprensa e a administração dos contratos de publicidade oficial.

Em entrevista, Nunes afirmou que pretende “avançar em uma comunicação mais leve e próxima do povo, principalmente nas redes sociais e na imprensa,” reforçando seu compromisso com uma abordagem moderna e acessível.

fonte Vila Velha em Dia