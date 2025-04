Gandini é reeleito e propõe limite mais rígido para pó preto

today7 de abril de 2025 remove_red_eye126

O deputado estadual foi reconduzido à frente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e propôs a redução dos limites de poeira sedimentável de 14 g/m² para 10 g/m²

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) foi reconduzido à presidência da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para um novo mandato de um ano e oito meses. A leitura oficial da recondução foi feita pelo presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Santos (União), durante sessão ordinária realizada hoje (07/04).

À frente da comissão desde o início da atual legislatura, Gandini se destacou por iniciativas de impacto na agenda ambiental capixaba. Uma das principais conquistas foi a aprovação da Lei nº 12.059/2024, que estabelece a Primeira Lei de Qualidade do Ar do Espírito Santo, com limites mais rígidos para emissões atmosféricas. A medida é um marco na luta contra o pó preto que afeta a saúde da população da Grande Vitória.

Gandini defendeu a revisão de um decreto estadual, de 2013, que estabelece os limites máximos de poeira sedimentável. O deputado propôs a redução do índice de 14 g/m² para 10 g/m².

“Esse é um pleito que defendi na Comissão de Meio Ambiente. Se aprovado, será um grande avanço para a qualidade do ar na Grande Vitória”, afirmou.

Deputado Gandini em discurso no plenário e no comando da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente: prestação de contas.

Sob sua presidência, a comissão fiscalizou os Termos de Compromisso Ambiental (TCAs) firmados entre a Vale, a ArcelorMittal, o Ministério Público e a Prefeitura de Vitória, o que garantiu à população a entrega dos parques Atlântico e Costeiro, na orla de Camburi. Além disso, Gandini cobrou o replantio da restinga, a substituição da areia poluída da praia e a despoluição do córrego Camburi.

Outro avanço significativo foi o fim do antigo emissário de esgoto de Jardim Camburi, conhecido como “Pinicão”. O local dará lugar a uma Estação de Produção de Água para Reúso Industrial, reforçando o compromisso com a sustentabilidade urbana.

A atuação de Gandini também alcança o interior do Estado. O parlamentar participou de visitas técnicas e audiências públicas em regiões afetadas pela seca, como Cedrolândia (Nova Venécia), São João do Sobrado (Pinheiros) e Jaguaré, onde propôs medidas para tratamento de água, drenagem e apoio aos agricultores.

Em Vitória, Gandini fiscalizou as obras do novo reservatório no Morro do Jaburu, que já beneficia bairros como Gurigica e São Benedito. Ele também acompanha o cumprimento de contratos de saneamento em todo o Estado, com destaque para as obras em Vila Velha e Guarapari, que beneficiarão mais de 66 mil pessoas.

“Ser reconduzido à presidência da Comissão de Meio Ambiente é uma grande responsabilidade. Vou seguir firme, ouvindo a sociedade, fiscalizando e propondo soluções que garantam qualidade de vida, justiça ambiental e desenvolvimento sustentável”, destacou Gandini.

créditos Ellen Campanharo e Gleberson Nascimento