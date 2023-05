Anchieta está entre os dez destinos preferidos de hóspedes brasileiros no ES no Airbnb

Viajar de forma econômica e autêntica é uma realidade buscada por muitos – e é isso que mostra uma recente pesquisa global do Airbnb, com base nas respostas de mais de 55.000 usuários na plataforma entre dezembro de 2022 e março de 2023. Os dados revelam que mais da metade dos entrevistados economizaram na estadia ao ficar em uma acomodação reservada no Airbnb e quase 9 entre 10, de mais de 17.000 entrevistados, afirmaram que o preço é um fator importante quando têm de decidir entre reservar um espaço no Airbnb ou outro tipo de acomodação. Tudo isso devido à possibilidade de encontrar na plataforma acomodações únicas para todos os tipos de bolso.

De acordo com o Airbnb, estes são os dez destinos capixabas que mais tiveram noites reservadas por hóspedes brasileiros na plataforma durante 2022:

– Vila Velha

– Guarapari

– Vitória

– Domingos Martins

– Serra

– Anchieta

– Santa Teresa

– Marechal Floriano

– Piúma

– São Mateus

Categorias Airbnb

Entre todos os check-ins realizados durante o ano passado, confira abaixo quais foram as categorias mais reservadas pelos brasileiros que viajaram ao Espírito Santo. Entre elas, Airbnb Quartos, que ganhou uma nova versão no lançamento da Edição de Maio de 2023, e é uma ótima opção para viajar quando se pensa em economia. No Brasil, as reservas para estadias em quartos privados cresceram aproximadamente 58%, com a tarifa média de um quarto privado em R$ 165 por noite. Já no Espírito Santo, o aumento de noites reservadas para quartos privados foi de aproximadamente 31% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2022.

– Tropical

– Praia

– Piscinas Incríveis

– Cidades Icônicas

– Quartos

Origem de hóspedes brasileiros em viagem ao ES

Durante 2022, o estado atraiu hóspedes vindos de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, majoritariamente. Estas são as 10 principais origens de hóspedes que mais tiveram reservas na plataforma para check-ins no estado no ano passado:

– Belo Horizonte, MG

– Rio de Janeiro, RJ

– Vila Velha, ES

– São Paulo, SP

– Vitória, ES

– Brasília, DF

– Campos dos Goytacazes, RJ

– Serra, ES

– Governador Valadares, MG

– Ipatinga, MG

Os espaços mais desejados por menos de R$ 250,00

Confira alguns dos espaços inteiros e quartos privados por menos de R$ 250,00 por noite mais desejados entre brasileiros em 2022, com base em avaliações de hóspedes maiores que 4,8, que mais entraram na lista de Favoritos no Airbnb.

