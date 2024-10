Anchieta foi a cidade onde mais choveu em 24h. Confira os alertas!

Anchieta foi o município capixaba onde mais choveu nas últimas 24h, segundo boletim extraordinário publicado hoje (30) pela manhã pela Defesa Civil do Estado. A cidade registrou volume de chuva acumulada de 146 mm (cada milímetro equivale a um litro de água em um espaço de um metro quadrado).

E com toda essa chuva, durante esse curto período de tempo, houve alguns transtornos como queda de árvores em estradas do interior e rodovias, além de pontos de alagamentos. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o volume de chuva foi excepcional em poucas horas, o que causou os transtornos, que já foram resolvidos pelas equipes.

Na ES 146, que liga Anchieta a Jabaquara, por exemplo, houve queda de árvores. Em Parati, a Rua Vicente Serafim teve parte da via alagada. Neste local a Prefeitura já vem elaborando um projeto para viabilizar a drenagem da região. A Defesa Civil de Anchieta está em alerta e vem percorrendo todas as regiões com equipes da Guarda Municipal e Secretaria de Infraestrutura.

Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), Anchieta está entre os cinco municípios com risco alto para movimentação de massa e risco hidrológico moderado.

Vale lembrar que avisos e alertas são previsões e podem ou não se confirmar. Situações de risco devem ser informadas através do telefone de emergência da Defesa Civil, número (28) 99276-7629.

VEJA ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24 HORAS NO ESTADO

Anchieta: 146 milímetros

Guarapari: 132 milímetros

Cariacica :110,03 milímetros

Vila Velha: 107, 8 milímetros

Alfredo Chaves: 102,4 milímetros

Piúma: 73,8 milímetros

Vitória: 72, 01 milímetros

Rio Novo do Sul: 71, 8 milímetros

Mimoso do Sul: 48,8 milímetros

Cachoeiro de Itapemirim: 44, 6 milímetros

Serra: 41,9 milímetros