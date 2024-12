ANCHIETA | Inscrições abertas para a Copa de Beach Soccer

A Copa Municipal David da Silva de Beach Soccer 2025 está confirmada! E por isso a Secretaria dos Esportes e da Juventude de Anchieta abriu inscrições para o campeonato. Os times podem se inscrever na sede da secretaria (na Vila Olímpica), entre 10 e 18 de dezembro, das 8h às 17h. O critério de vagas é por ordem de chegada.

No dia 18, às 18h30, na sede da Secretaria, acontece uma reunião com os representantes das equipes. De acordo com os organizadores, é indispensável a presença de, pelo menos, um representante por equipe na reunião, pois será o dia da entrega do termo de compromisso de participação.

Os jogos da copa devem começar oficialmente no dia 14 de janeiro de 2025, na Arena de Verão, que será montada nas areias da Praia Central de Anchieta.

CALENDÁRIO:

– 10 a 18/12 – Inscrição.

– 18/12/2024 – Primeira reunião com os representantes das equipes, às 18h30.

– 07/01/2025 – Data para entrega da FICHA DE INSCRIÇÃO preenchida, juntamente com as cópias dos documentos dos atletas, às 18h30, na secretaria.

– 07/01/2025 – Sorteio às 18h30.