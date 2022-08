ANCHIETA | Inscrições para curso de informática básica estão abertas

A Secretaria de Assistência Social de Anchieta, por meio do Centro de Inclusão Digital (Infocentro), está com inscrições abertas até o próximo dia 22 de agosto para aulas de informática básica. Os interessados devem realizar a inscrição no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), das 07 às 16h.

Um dos critérios para participar é ter idade mínima de 16 anos. Para efetuar a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF; RG ou certidão de nascimento; comprovante de residência; número do NIS e comprovante de conclusão de ensino fundamental. A inscrição para menores de 18 anos só será realizada mediante a presença do responsável.

As aulas irão acontecer todas as terças e quintas durante três meses. Serão apenas 20 vagas nos turno matutino e vespertino.

Informações: (28) 3536-1989.