ANCHIETA | Léo Português anuncia nome de secretários de sua gestão

today14 de novembro de 2024 remove_red_eye139

O prefeito eleito de Anchieta, Leonardo Abrantes, o Léo Português (PSB), anunciou na manhã desta quinta-feira (14) o nome dos três primeiros secretários que irão compor a sua gestão a partir de 2025. Para a escolha, segundo Léo, foi levado em conta a formação técnica e o perfil para desempenhar a função, além de habilidade para gerenciar as equipes.

O primeiro nome anunciado foi para a pasta da Saúde. Essa importante área será comandada pelo vice-prefeito eleito, Renato Lorencini (União Brasil). Além da experiência no legislativo, Renato já ocupou pastas importantes no executivo municipal, atuando como secretário de Agricultura e Pesca e depois na Infraestrutura, ainda na gestão do saudoso Edival Petri.

Na Educação Abrantes anuncia como nova secretária a pedagoga Shuana Louzada Cypriano Simas. Com 22 anos de experiência profissional na educação, Suana chega para dar continuidade e inovar nesta tão importante área da gestão pública.

O terceiro secretário anunciado por Léo vai comandar a pasta do Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos. Com origem na iniciativa privada, Mateus Lucas Vettoraci, chega para atuar numa área em que demonstra grande conhecimento.

“Vamos iniciar uma nova gestão com a certeza de que faremos o melhor por nosso município. Temos trabalhado muito para oxigenar e trazer novos nomes com capacidade de gestão”.

Os nomes dos titulares das demais pastas, devem ser anunciados nos próximos dias, segundo Léo.

Abrantes venceu as eleições 2024 em Anchieta com 42,33% dos votos válidos, conquistando 8.405 votos do eleitorado.

CONHEÇA OS NOVOS SECRETÁRIOS

– Renato LorencinI: tem 43 anos, é formado em Ciências Sociais, pós-graduado em Gestão Pública e Planejamento Urbano. Começou sua carreira política como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma (STRAP). Atuou como secretário das pastas de Infraestrutura e Agricultura e Pesca de Anchieta. Também esteve em importantes cargos em duas autarquias estaduais: na Diretoria de Planejamento e Articulação Setorial no Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes); e na Diretoria de Meio Ambiente na Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Está no seu segundo mandato de vereador.

– Shuana Louzada Cypriano Simas: pedagoga, especialista em Gestão Educacional e Psicopedagogia Institucional. Com 22 anos de experiência é pesquisadora e mestranda em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na Fundação Getúlio Vargas (FGV) cursou o Master in Business Administration (MBA) em Gestão de Pessoas. Em Anchieta foi professora na rede pública e pedagoga na secretaria municipal da Educação por nove anos, e também trabalhou na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) por dez anos, onde foi diretora do Sesi/Senai. Em Piúma, trabalhou no Centro Educacional Paulo Freire por cinco anos. Em Guarapari foi professora no curso de pedagogia da Pitágoras, pedagoga na rede pública e atualmente compõe a equipe técnica da secretaria municipal da Educação.

– Mateus Vetoracci: Mateus é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 30 anos de experiência na iniciativa privada, onde construiu uma carreira de sucesso e se especializou em negociação com fornecedores, gestão de compras. gestão financeira e tributária, gestão de perdas e demonstrativos gerenciais.

por Dirceu Cetto e Flávio Simões

fotos arquivo pessoal