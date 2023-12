ANCHIETA | Música, feira, gastronomia e esportes em Castelhanos neste final de semana

Neste final de semana, 08 a 10 de dezembro, o balneário de Castelhanos, em Anchieta, promove mais um megaevento, o ‘Vem Verão’. Desta vez os turistas e visitantes serão recebidos com muita música, esportes, caminhada, aulas show e uma feira de Natal para compras antecipadas de presentes.

“Vamos aproveitar que é feriado na sexta-feira, dia 8, em várias cidades capixabas e mineiras para fazer um belo evento e mostrar aos visitantes uma prévia do verão em Castelhanos. Teremos ótimas opções para presentes de Natal diretamente dos nossos artesãos e pequenos negócios”, disse Néia Porto, presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação.

Além disso, haverá uma campanha de doação de brinquedos para que as mamães de baixa renda possam presentear seus filhos. A comunidade e visitantes estão sendo convidados a participar e contribuir com essa iniciativa solidária.

O beach tennis será uma das atrações do evento com oficinas para quem quiser aprender esse esporte que já é uma verdadeira febre em todo o Brasil. Haverá também atividades para crianças, como paredão de escalada, futebol de sabão, brinquedos infláveis, recreação e oficinas de culinária.

Para agradar o paladar, haverá boa música, cerveja gelada, sucos naturais, sorvetes, lanches, bolos e, é claro, a legítima moqueca capixaba. O cardápio estará disponível tanto na área do evento quanto nos estabelecimentos do balneário à beira-mar.

Evento: Vem Verão Castelhanos

Local: Espaço de eventos à beira mar, Balneário de Castelhanos – Anchieta

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

8/11/2023 – Sexta

15h – Abertura para visitação aos estandes

15h30 – Oficina infantil de slack line

16h – Aula show mesa posta para o Natal – Casa Caju

17h – Aula show de artesanato – Casa do Artesão de Mãe-Bá

18h – Aula show de drinks saudáveis com degustação – Tae Frut / Rio Novo do Sul

20h – Show musical Amanda Trevizolo

9/11/2023 – Sábado

12h – Abertura para visitação aos estandes

12h30 – Oficina infantil de beach tennis

13h30 – Aula show de artesanato – Casa do Artesão de Mãe Bá

14h – Show musical com Serena Márcia

16h – Oficina de produção de cartões e outras peças de Natal com Vânia – AL&L Papelaria

17h – Aula show biscoito de natal e oficina infantil de decoração de biscoitos – Tia Su Doceria

18h – Aula show Drink Vem Verão com degustação – Fernando Drink’s

19h – Aula show gastronomia com a chef Silvana Cordeiro / EFTUR

20h – Apresentação musical de voz e violão – Luiz Show

10/11/2023 – Domingo

10h – Abertura para visitação aos estandes

10h30 – Oficina infantil de escalada

11h – Aula show de artesanato – Casa do Artesão de Mãe-Bá

12h – Fabrício Ferreira Voz e Violão

15h – Desfile Moda Praia – Néia Moda Praia/ Linda Lev Solta / Mercosul Models

17h – Apresentação musical Explosão do Forró

Realização: Associação Castelhanos em Ação e Clube Capixaba.

O verão chega mais cedo na praia de Castelhanos, em Anchieta.

Verão 2024 Anchieta

Durante a temporada do verão 2024, em Anchieta, irão ocorrer programações esportivas, luaus e shows nos principais balneários. O Réveillon haverá queima de fogos e shows em Castelhanos, Ubu, Iriri e na Praia Central.

No mês de janeiro as praias irão ganhar aulas de danças e competições esportivas. Nos principais balneários e na sede acontecem shows e luaus nas sextas e sábados. E na Praia Central ocorre o tradicional campeonato de beach soccer.