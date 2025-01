ANCHIETA | Novo roteiro de ônibus em Ubu e Parati começa sábado (1º)

today28 de janeiro de 2025 remove_red_eye51

Após reuniões esclarecedoras com representantes das asssociações de moradores das comunidades de Ubu e de Parati sobre o desenvolvimento das obras de melhorias nos bairros, a Prefeitura de Anchieta informa que o novo roteiro de ônibus em Ubu e Parati começa sábado (1º).

Mudança vale apenas aos sábados e domingos do mês de fevereiro e durante todo o carnaval.

Os novos roteiros foram pensados para facilitar o embarque e o desembarque de passageiros, de modo a garantir um serviço ágil e sem maiores transtornos aos usuários locais.

As rotas já foram testadas e aprovadas pelos moradores em momentos anteriores – durante os serviços de revitalização da Orla de Ubu – mantendo-se ao menos dois pontos de embarque e desembarque para os bairros de Parati e Ubu, conforme os croquis de mapa.

Pontos de ônibus

1) Quadra de Parati

2) ETA de UBU da Cesan (Parati)

3) Praça Luiz Celso de Azevedo (Ubu)

4) Entroncamento das Ruas C e D (Ubu)

Período

O novo roteiro vai vigorar aos sábados e domingos do mês de fevereiro, estendendo-se até o período de festividades do Carnaval 2025, no começo de março.

As reuniões ocorrem desde o começo do ano, com participação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Secretaria de Governo, da Guarda Civil Municipal, do Procon Municipal, das Associações Comunitárias de Parati e de Ubu, além das empresas de transporte coletivo intermunicipais.

fotos Wanderson Soares e reprodução dos croquis