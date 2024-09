ANCHIETA | Obra aumenta fornecimento de água para Jabaquara e Limeira

A Prefeitura de Anchieta iniciou obra para aumentar o fornecimento de água para as comunidades de Jabaquara Limeira. O objetivo é elevar a capacidade em 10 mil litros, saltando dos atuais 50 mil litros para uma reservação de 60 mil litros. As caixas serão interligadas, de maneira que as duas comunidades recebam o mesmo nível de água.

A Prefeitura pede que a população evite o desperdício, pois a obra ficará pronta em outubro e, até lá, o sistema opera com 50% da capacidade.

Até o fim desta semana estarão instaladas duas caixas de 20 mil litros cada uma. E para não deixar as comunidades sem água, a prefeitura mantém uma caminhão-pipa para abastecer os moradores de Jabaquara e Limeira.

É muito importante não lavar calçadas e carros, não encher piscinas e evitar o desperdício ao máximo durante o período da obra.