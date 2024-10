ANCHIETA | Obras de reforma nas escolas de Parati e Recanto do Sol

Estão em andamento as obras de reforma das escolas municipais Esther Soares da Trindade e Genelice dos Reis Ramos Hermes, em Parati e Recanto do Sol, respectivamente. As unidades estão recebendo ampla reforma para novamente atender com qualidade os alunos e professores.

Reforma na escola de Parati.

De acordo com a Secretaria de Educação, na escola de Parati atualmente estão finalizando a parte elétrica e do forro e já iniciaram a pintura externa. Já em Recanto do Sol a escola está recebendo melhorias na parte elétrica e finalizando alguns acabamentos.

Nas duas unidades irão acontecer a instalação de novos equipamentos elétricos e melhorias nas salas de aula e banheiros, que também fazem parte das obras.

por Dirceu Cetto

fotos Jonas Pereira