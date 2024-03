ANCHIETA | Petri confirma seu sucessor em coletiva de imprensa: Léo Português

Com uma das gestões mais bem avaliadas do estado, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), anunciou em uma coletiva de imprensa no final da tarde desta quinta-feira, 14 de março, Léo Abrantes (PSB), o Léo Português, como seu sucessor para as próximas eleições municipais.

Antes de anunciar o atual Secretário de Governo, Léo Português, como pré-candidato, Petri discorreu sobre as medidas que foram necessárias tomar para manter as contas do município em dia e também a paralisação da Samarco, que teve um efeito muito grande para a cidade: comércios fechando, demitindo, desemprego (mais que a média nacional).

“Hoje Anchieta é referência para os outros municípios, se tornou uma cidade empreendedora. E essa conquista foi alcançada por várias mãos. Com o retorno da Samarco, agora, em 2024, é que as coisas estão melhores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Léo em seu pronunciamento agradeceu ao prefeito e falou que está pronto para administrar a cidade: “Fabrício obrigado pela confiança, pelo carinho, respeito, pelas palavras. Minha trajetória começou há 20 anos atrás. Se o prefeito confia no meu trabalho, a população de Anchieta também pode confiar. Estou pronto para continuar levando o município para a frente. Conheço cada canto de nossa cidade, das necessidades dos moradores. Não podemos retroceder. Tiramos Anchieta do atraso”, concluiu.

Quem é Léo Português

Presidente municipal do PSB, amigo pessoal do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), dialoga muito bem com o Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, e demais deputados estaduais e federais, além de senadores. Foi vereador entre 2005 e 2008.

Formado em administração, Léo atuou também nas secretarias de Infraestrutura, Turismo e na gerência municipal de Segurança Pública e Social.

A pré-candidatura de Léo vai contar com as siglas: PSB, PSDB, PRD, MDB, Republicanos, PDT, PV, União Brasil e Cidadania.