Anchieta realiza inventário da oferta turística

today11 de fevereiro de 2020 remove_red_eye41

A Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta está fazendo um levantamento de todas as informações solicitadas pelo Ministério do Turismo (MTur) para realizar o Inventário da Oferta Turística (INVTUR). A realização do INVTUR é uma exigência do Ministério do Turismo para conhecimento sobre os municípios turísticos e para que Anchieta seja mantido no Mapa Turístico Nacional.

O objetivo é desenvolver as potencialidades turísticas dos municípios e com planejamento e integração. O documento consiste na pesquisa, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável.

Como forma de realizar um cadastro atualizado dos dados e informações essenciais ao INVTUR, a Secretaria de Turismo solicita o comparecimento dos grupos abaixo relacionados na sede da secretaria situada no prédio da Prefeitura de Anchieta – 2º piso, horário de funcionamento das 8 às 11h e das 13 às 17h.

· Presidentes de Associações de Empresários, de Quiosqueiros, de Bares e Restaurantes, de Hotéis e Pousadas;

· Prestadores de Serviços (Taxistas, Vans, Barqueiros, Uber, Condutores de Turismo, Guia de Turismo, Agentes de viagens, Organizadores de excursão, Organizadores e promotores de eventos);

· Cafeteria, Barraca de Praia, Confeitaria, Sorveteira e Padaria.

Informações: (28) 3536-3667.