Anchieta receberá Selo Ouro em Alfabetização pelo MEC

today5 de dezembro de 2024 remove_red_eye36

O Ministério da Educação (MEC) concederá ao município de Anchieta o ‘Selo Ouro’ em Alfabetização, após atingir a nota máxima (100 pontos) nos critérios estabelecidos. O resultado foi divulgado pelo MEC nesta quinta-feira (05), destacando a cidade entre os municípios mais comprometidos com a educação do país.

Essa é a primeira edição do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, que contou com a participação de 4.578 municípios brasileiros e apresenta como objetivo reconhecer as secretarias municipais e estaduais de Educação que implementam boas práticas na área da alfabetização. O selo é concedido nas categorias bronze, prata e ouro, sendo a medalha de ouro a mais alta distinção.

A iniciativa busca incentivar políticas públicas de alfabetização que promovam a redução das desigualdades educacionais no Brasil, ao mesmo tempo em que garante que 100% das crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa também propõe a recomposição de aprendizagens prejudicadas pela pandemia, especialmente nas turmas do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a servidora Andresa Lara Ramos, Articuladora Municipal do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização reconhece as ações planejadas e realizadas pelo município nos cinco eixos do Programa: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, sistema de avaliação e reconhecimento de boas práticas em regime de colaboração com o Estado através do Pacto pela Alfabetização no Espírito Santo (PAES,) representado pela coordenadora Ednisia Marlem Alves Pimentel.

Os responsáveis pelo setor pedagógico da SEME, afirmam que para chegar ao resultado foi levado em conta a coleta, sistematização e avaliação de evidências frente às ações desenvolvidas pela secretaria de Educação no campo das políticas de alfabetização por meio da colaboração entre os entes federativos, a implementação de políticas públicas voltadas para a alfabetização, a formação de professores e gestores, além da distribuição de materiais didáticos adequados para o desenvolvimento das crianças e avaliações dos processos educativos contemplados, inclusive, pelo programa Todos pelo Aprendizado.

“Com a conquista do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, Anchieta demonstra que a educação é prioridade e que é possível, por meio do trabalho coletivo, conquistar resultados expressivos e equânimes que transformam a realidade dos alunos e suas famílias”, destaca a titular da pasta, Maria Daniela.

A cerimônia de entrega do selo ocorrerá em Brasília (DF) em data a ser definida. Para o MEC, o reconhecimento tem um impacto significativo na busca pela universalização da alfabetização no país.