Anchieta registra 16,7% das exportações capixabas em outubro

25 de novembro de 2025

Corrente de comércio do Espírito Santo foi de US$ 2,33 bilhões, ou seja, R$ 12,37 bilhões. A importação aumentou 19,2% e a exportação, 7,2%. O crescimento ocorreu na comparação com setembro

O comércio exterior do Espírito Santo registrou um dos desempenhos mais expressivos do ano. A corrente de comércio capixaba avançou 13,3% em outubro, alcançando US$ 2,33 bilhões, ou seja, R$ 12,37 bilhões). No mês, as importações avançaram 19,2%, alcançando US$ 1,25 bilhão, enquanto as exportações somaram US$ 1,07 bilhão, incremento de 7,2% frente a setembro. O resultado reflete a diversificação de mercados e o avanço consistente de produtos de maior valor agregado.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), em parceria com o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), com base nos dados do Comex Stat, sistema oficial para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens.

A movimentação do comércio exterior capixaba evidencia ainda um ambiente econômico mais ativo e competitivo. “Outubro mostrou um vigor renovado da economia capixaba, com os setores exportador e importador respondendo positivamente às oportunidades do mercado internacional”, explicou André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES.

Na comparação interanual, o destaque veio das exportações, que cresceram 17,9% ao avaliar outubro de 2024 e o mesmo mês de 2025. As importações também aumentaram, mas em ritmo mais moderado (5,3%). “O aumento mais robusto das exportações mostra que o Espírito Santo amplia sua competitividade e ganha espaço em mercados mais exigentes, especialmente no eixo asiático”, detalhou Spalenza.

No acumulado de janeiro a outubro, o déficit da balança comercial capixaba diminuiu 10,5%, passando de US$ 3,12 bilhões para US$ 2,79 bilhões, resultado que indica um cenário mais equilibrado, com importações crescendo menos que exportações.

O levantamento também mostrou que o avanço da pauta capixaba esteve diretamente ligado à diversificação de mercados. Em outubro, Singapura manteve a liderança entre os destinos das exportações, com 25% do total, seguida por Estados Unidos (19%), Coreia do Sul (8%), China (5%), Argentina (4%) e Turquia (3%). Os demais países representaram 36% das vendas externas, o que demonstra a abrangência geográfica da pauta capixaba.

No lado das importações, a China segue líder absoluta, responsável por 35% do total comprado pelo estado em outubro. Em seguida aparecem Argentina (15%), Estados Unidos (14%), Alemanha (4%), Austrália (3%) e Tailândia (3%). A predominância de países asiáticos e industrializados indica a forte demanda capixaba por insumos, máquinas, equipamentos e veículos. “O perfil das importações sinaliza um parque produtivo em expansão, que depende de tecnologia e equipamentos para acelerar sua competitividade”, pontou Spalenza.

Os termos de troca, que representam a relação entre o preço das exportações e o das importações, também apresentaram desempenho positivo em outubro, com alta de 3,5% em relação a setembro, resultado influenciado pela valorização de 0,3% nos preços das exportações e pela queda de 3,2% nos preços das importações. O resultado indica que os preços das exportações cresceram mais do que os das importações no período, o que sinaliza uma valorização dos produtos capixabas no cenário internacional e reforça a competitividade do estado no comércio exterior.

Os produtos exportados pelo Espírito Santo continuam concentrados em itens de grande peso econômico. Apenas cinco produtos responderam por 75,84% do total exportado em outubro, somando US$ 815 milhões: minério de ferro e seus concentrados (US$ 281 milhões; 26,16% do total), máquinas e equipamentos especializados (US$ 214 milhões; 19,97%), café não torrado (US$ 154 milhões; 14,37%), cal e materiais de construção (US$ 94,3 milhões; 8,78%) e produtos semiacabados de ferro e aço (US$ 70,5 milhões; 6,57%). O destaque do mês foi o crescimento expressivo de máquinas e equipamentos industriais, com aumento de 156,48% em relação a setembro. “O avanço de itens industriais de maior valor agregado mostra que estamos ampliando nossa sofisticação produtiva”, avaliou Spalenza.

Do lado das importações, cinco produtos concentraram 61,99% do total adquirido pelo estado, somando US$ 780 milhões: veículos para transporte de mercadorias (US$ 267 milhões; 21,27% do total), veículos de passageiros (US$ 258 milhões; 20,52%), aeronaves e equipamentos (US$ 127 milhões; 10,09%), carvão (US$ 79,6 milhões; 6,32%) e equipamentos de telecomunicação (US$ 47,8 milhões; 3,79%). O comportamento da pauta importadora indica investimento em logística, transporte e renovação de frota, além de aquisição de tecnologia.

Municípios exportadores e importadores

Os municípios capixabas também tiveram desempenho significativo em outubro. Aracruz, Anchieta e Vitória lideraram as exportações, somando US$ 639 milhões (55,6% do total). Aracruz permaneceu na dianteira, com US$ 283 milhões (24,7%), impulsionada principalmente por reatores nucleares, máquinas e equipamentos mecânicos, responsáveis por 78,7% das vendas locais. Anchieta registrou US$ 192 milhões (16,7% das exportações capixabas), com 100% dos produtos focados em minérios, escórias e cinzas. Vitória completou o trio, com US$ 163 milhões (14,2%), também com predominância desse grupo de produtos.

Nas importações, Cariacica, Serra e Vitória concentraram 85,4% do total adquirido pelo estado, somando US$ 1,07 bilhão. Cariacica liderou com ampla vantagem, movimentando US$ 643 milhões (51,1%), sobretudo com a compra de veículos automotores, tratores e peças (83,9% do total). Serra registrou US$ 220 milhões (17,5%), impulsionada pela aquisição de combustíveis e óleos minerais (34,9%). Vitória importou US$ 211 milhões (16,8%), com forte participação de aeronaves e suas partes (57,7%).

“O Espírito Santo consolida uma posição estratégica no cenário internacional. Estamos vendo crescimento e diversificação, com uma capacidade de competir em produtos de alto valor”, concluiu Spalenza.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

