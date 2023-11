ANCHIETA | Saúde reúne veterinários para combate a esporotricose

today20 de novembro de 2023 remove_red_eye40

A prefeitura de Anchieta vai reunir os médicos veterinários que atuam no município para tratar do combate à esporotricose, doença causada por fungos que acomete animais e pode contaminar seres humanos. A reunião é para todos os veterinários, particulares e do setor público, e vai ocorrer na próxima quinta-feira (23), no Auditório da Secretaria de Agricultura.

Estudantes de medicina veterinária também podem e devem participar da reunião para apresentação do fluxo de notificação da esporotricose animal no município.

Mensagem da Secretaria de Saúde para os médicos veterinários:

“A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta-ES, por meio da Gerência Operacional de Vigilância em Saúde e da Coordenação de Vigilância Ambiental e de Zoonoses convoca todos os médicos veterinários que atuam no município para reunião de definição do fluxo de notificação da Esporotricose animal.

É importante destacar a relevância deste tema para a saúde pública, tendo em vista que, a Esporotricose é uma doença caracterizada por lesões na pele causada pelo fungo do gênero Sporothrix, podendo ser de origem ambiental (sapronótica) ou de origem animal (zoonótica – Sporothrix brasiliensis).

Na transmissão zoonótica o principal reservatório e fonte de infecção para o homem e para outros animais, é o gato doméstico (Felis catus). A contaminação do homem ocorre principalmente através do contato direto com as lesões, arranhadura e mordedura do animal doente.

Na maioria das vezes surge uma lesão avermelhada no local do ferimento causado pelo gato, que pode aumentar de tamanho, ulcerar e poderá vir acompanhada de outras lesões enfileiradas (Linfocutâneas).

Estaremos na oportunidade apresentando o fluxo de notificação de Esporotricose animal no município e o Protocolo de enfrentamento da Esporotricose felina da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES”.

Serviço: apresentação do fluxo de notificação da esporotricose animal

Data da reunião: 23/11/2023 (quinta-feira)

Horário: 09:30h

Local: Auditório da Secretaria de Agricultura

Público Alvo: médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária

Acesse o Portal da Saúde e obtenhas outras informações sobre o serviço de Vigilância de Zoonoses no município.