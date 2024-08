Anchieta sedia copa de futebol de campo no próximo domingo (01)

Anchieta irá sediar no próximo domingo (01) a Copa Carlos Germano de Futebol de Campo 2024. As competições acontecem com participação de 12 times nas categorias sub 07, 08, 09 e 10.

Os jogos, que serão realizados no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, na sede, acontecem a partir das 08h e seguem até às 19h.

As competições irão envolver cerca de 800 jovens atletas das cidades de Castelo, Marechal Floriano, Vitória, Serra e Anchieta. Anchieta terá representação nas quatro categorias.