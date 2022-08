ANCHIETA | Tarde de diversão e cultura para comemorar aniversário do Parque RDS Papagaio

today17 de agosto de 2022 remove_red_eye75

Para comemorar o primeiro aniversário do Parque RDS Papagaio, a Prefeitura de Anchieta prepara um dia de muita diversão e cultura neste sábado (20). A partir das 14:30h irão acontecer diversas atividades para quem estiver visitando o espaço.

Neste dia será iniciado, concomitante ao aniversário do local, o Projeto Cultura no Parque, desenvolvido pela Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico. O objetivo é levar uma vez por mês esse tipo de atividade ao parque, incluindo música, arte e cultura.

Conforme a programação, neste sábado haverá distribuição de algodão doce, ação ecológica com brincadeiras, show com palhaços e encerramento às 16h com o músico Douglas Lopes.

O Parque funciona todos os dias para visitação. Com 14.000 m² o local possui um viveiro de mudas, circuito para caminhada, academia popular, playground, mirante e diversas esculturas gigantes de espécies da região.

O horário de funcionamento é das 07h às 18h. O parque possui ainda estacionamento, banheiros, auditório, sinalização temática e videomonitoramento. O nome é em homenagem ao papagaio do mangue, uma das espécies que habita a região.