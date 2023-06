Anchieta tem plano de ação da Lei Paulo Gustavo aprovado pelo Ministério da Cultura

Anchieta foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo. O plano de ação foi aprovado pelo Ministério da Cultura e em breve o município irá receber o repasse de R$ 279.848,36 para ações de fomento à cultura previstas na lei.

Em maio, a Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta reuniu, no CEU das Artes, artistas e profissionais do setor cultural de Anchieta para apresentar informações sobre a Lei Paulo Gustavo. Durante a oitiva foram consideradas as informações e sugestões dos participantes.

Segundo a titular da gerência, Maria Fernanda de Barros, “o montante do recurso será dividido pelo setor audiovisual e também de cultura em geral, podendo ser acessado por qualquer agente cultural residente em Anchieta”.

Promulgada em 2022, a Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de R$ 3,86 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem a combater e mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural, um dos mais afetados pela crise sanitária.