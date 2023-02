Anchieta Verão 2023: pesquisa mostra aprovação dos turistas

Após o carnaval as programações culturais e esportivas de Anchieta para o período do verão 2023 foram encerradas, assim como a ampliação de diversos serviços como segurança, limpeza pública e saúde. A prefeitura fez um balanço das ações com base em pesquisas e atendimentos aos turistas. Segundo a Secretaria de Turismo, cerca de 700 mil turistas frequentaram as praias de Anchieta durante os meses de janeiro e fevereiro.

O carnaval foi concluído com recorde de turistas e classificado como seguro. A oferta de serviços ampliados para limpeza das praias e ruas, bem como os do Pronto Atendimento Municipal, fez o turista elogiar a gestão municipal.

Uma pesquisa foi realizada pela Consulting Brasil, disponibilizada no Observatório do Turismo do site da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-ES), sobre o perfil dos turistas no verão 2023 em Anchieta. Os indicadores mostram avanços positivos em diversas áreas.

De acordo com o levantamento, 76,6% dos entrevistados avaliaram como ótima a sensação de segurança na cidade. A limpeza pública foi classificada por 69,9% como ótimo.

Já sobre a sinalização turística da cidade, 68,9% dos entrevistados avaliaram como ótimo. Esse mesmo segmento foi avaliado em 2021 como ótimo por 35% dos turistas abordados na época. Segundo o secretário da pasta, Caio Mozer, esse excelente avaliação positiva se deve aos trabalhos de implantação de placas de sinalização turística de leitura universal, pórticos e semi-pórticos turísticos nos principais atrativos das praias e turismo rural, além da instalação de letreiros instagramáveis.

Para o prefeito Fabrício Petri, a avaliação positiva é resultado dos acertos sobre as tendências para as atividades do turismo e do planejamento estratégico realizado pela prefeitura. “O nosso planejamento incluiu capacitar e qualificar os trabalhadores e empreendedores locais, cuidar dos ambientes urbanos, investir em obras de infraestrutura turística, investir em sinalização turística, promoção e divulgar o destino Anchieta, ampliar os serviços turísticos, entre outras ações que fizeram o turista fazer um bom diagnóstico de Anchieta”, explicou.

Foram entrevistados 302 turistas nos balneários de Iriri, Castelhanos e Ubu.

OUTROS DADOS APONTADOS COM A PESQUISA:

1 – A maioria dos turistas e excursionistas vieram de Minas Gerais, seguidos por capixabas e Rio de Janeiro.

2 – Crescimento significativo das faixas etárias de 51 a 60 anos e acima de 60 anos, que no ano de 2021 o percentual foi de 19,3% e agora no verão de 2023 foi de 29,1%.

3 – Sobre o tempo médio de permanência, foi de 08 dias.

4 – Os ganhos estimados com hospedagens no ano de 2021 foram de R$ 1.271,00, e no verão de 2023 foi de R$ 2.950,00.

5 – Os ganhos estimados com alimentação no ano de 2021 foram de R$ 698,00, e no verão 2023 foi de R$ 1.690,00.

6 – Ganhos estimados com passeios turísticos que no ano de 2021 foram de R$ 80,55, no ano de 2023 foi de R$ 209,13.

7 – Aumento do número de aluguel de casa/apartamento via aplicativo Airbnb, que no ano de 2021 o percentual foi de 40,0%, no verão de 2023 saltou para 52,7%, evidenciando aumento da participação de novos empreendedores investindo na profissionalização para o melhor atendimento aos turistas.