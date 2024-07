Antonella Dez e Caramella no YouTube

today11 de julho de 2024 remove_red_eye30

A jovem atriz é conhecida por seu papel como Fedê na novela “A Infância de Romeu e Julieta”

Com o fim da novela se aproximando e as gravações finalizadas, Antonella Dez está se dedicando intensamente ao seu canal do YouTube @AntonellaDez. Assista: https://youtu.be/ajTQaMdVzyc?si=uQ6v-ZqyRf8hRSZ9

Esta semana, ela apresenta um vídeo muito fofo que certamente encantará as crianças. Dentro do segmento “Antonella e Caramella”, a pequena transforma uma mala de viagem em uma caminha super bem decorada para sua adorável cachorrinha, Caramella.

“A Caramella chegou a pouco tempo lá em casa e somos grudadas uma na outra. Esse quadro do canal é um dos meus preferidos. Adoro fazer vídeo com minha cachorrinha”, conta Antonella.

O canal “Antonella Dez” não se limita a ser uma fonte de entretenimento; ele também promove valores muitas vezes esquecidos, como a importância das verdadeiras amizades, brincadeiras ao ar livre, e o respeito pelos outros e pelos animais.

“Convido quem ainda não conhece meu canal, a entrar e assistir todos os vídeos, tenho certeza que as crianças vão aprender e se divertir muito comigo”, diz a menina.

Não deixe de explorar e se inspirar com suas histórias, confira: @AntonellaDez.