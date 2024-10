Anunciados vencedores do Edital Boas Práticas 2024 no campo da Política sobre Drogas

today11 de outubro de 2024 remove_red_eye29

O Governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (10), a cerimônia de premiação do Edital Boas Práticas 2024 no campo da política sobre drogas. Cada um dos 30 projetos vencedores está sendo contemplado com o prêmio de R$ 40 mil para viabilização ou fortalecimento da atividade. O evento aconteceu no Palácio Anchieta, com a presença do governador Renato Casagrande; da secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, e do subsecretário de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes.

“O Edital possibilita que a gente fomente o trabalho daqueles que têm um olhar de atenção e cuidado às pessoas que tanto precisam. Trazendo também um pouco de paz para as famílias e para aqueles que sofrem com a dependência de substâncias. Essa premiação também permite que o Estado possa ajudar iniciativas da sociedade e até mesmo de outras administrações públicas, possibilitando que se alcance mais indivíduos. Isso tudo faz parte de um trabalho amplo de nosso governo que inclui a Rede Abraço”, disse o governador.

De acordo com o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, a Rede Abraço já premiou 119 iniciativas e repassou mais de R$ 4,5 milhões desde 2020. “A temática das drogas é uma questão complexa que deve ser abordada com soluções multissetoriais, inovadoras e criativas, como as apresentadas pelos contemplados no Edital de Boas Práticas. É preciso lidar com o assunto à luz da ciência e da educação, respeitando a autonomia e os direitos humanos do indivíduo, deixando de lado os preconceitos e atitudes condenatórias”, afirmou Carlos Lopes.

No Edital de Boas Práticas 2024, foram selecionados 30 projetos de prevenção ao uso de drogas ou de cuidados e tratamentos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas ou reinserção social. Cada vencedor recebeu a premiação de R$ 40 mil, totalizando R$ 1,2 milhão em recursos investidos pelo Estado.

foto Hélio Filho/Secom