Inscrições abertas para a Escola de Formação Política para jovens de Alfredo Chaves

today7 de abril de 2025 remove_red_eye27

Estão abertas até o dia 21 de abril as inscrições para a Escola de Formação Política para Jovens, um projeto que busca preparar as novas gerações para a atuação consciente na sociedade

Jovens de Alfredo Chaves têm uma grande oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre cidadania, democracia e participação política! Estão abertas até o dia 21 de abril as inscrições para a Escola de Formação Política para Jovens, um projeto que busca preparar as novas gerações para a atuação consciente na sociedade.

O programa, promovido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), acontece em diversos polos pelo estado, e Alfredo Chaves está entre os municípios contemplados, em virtude da parceria firmada com a Prefeitura de Alfredo Chaves.

As aulas, que serão realizadas no auditório da Secretaria Municipal de Educação, abordarão temas essenciais para o entendimento do funcionamento das instituições políticas e para a formação de lideranças jovens. A aula inaugural será realizada no dia 24 de abril, na Assembleia Legislativa do Estado (Ales). Haverá transporte para os participantes.

A formação acontecerá quinzenalmente às terças-feiras, a partir de 06 de maio e vai até 09 de setembro. O certificado será de 80 horas.

Como participar?

Os interessados, com mais de 16 anos, devem acessar o link disponível no site oficial do projeto e garantir sua inscrição. As vagas são limitadas! CLIQUE AQUI

Por que participar?

– Aprimoramento do conhecimento sobre política e democracia.

– Desenvolvimento de habilidades de liderança.

– Certificado de participação.

– Oportunidade de networking com jovens de outras cidades.

Fique atento ao prazo e participe dessa experiência enriquecedora! Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura e da Ales.

foto ilustrativa/Freepik