Arthur Melo explora as profundezas da mente com “Lilax”

today5 de dezembro de 2024 remove_red_eye31

Lançado em 14 de novembro, o videoclipe trabalha os diferentes significados da cor lilás, além de significar uma nova etapa na carreira de Arthur Melo

Arthur Melo, cantor e compositor, lançou o videoclipe de sua faixa Lilax, que promete mexer com os sentidos e as emoções do público. Inspirada pelas sensações trazidas pela cor lilás e com um sample de “Criminal”, de Britney Spears, a música une mistério, sensualidade e uma dose de loucura, e é o ponto de partida para um álbum emocional e provocativo.

Cantando em grupos jovens da igreja e em eventos locais, Arthur iniciou sua trajetória desde cedo, realizando uma pausa para cursar Engenharia Civil. Apesar disso, o apelo artístico falou mais alto, e, em 2021, o artista lançou Farol, seu primeiro single oficial, recebido com entusiasmo pelo público. Com Lilax, Arthur mostra um lado mais ousado de sua arte.

O processo de criação de Lilax se iniciou com a sinestesia, condição que permite que o cantor associe cores a sentimentos e lugares. Para ele, a cor transmite diferentes sentimentos, traduzidos em uma melodia envolvente e versos que transitam entre o doce e o desconforto.

“A cor lilás passa pra mim um ar de mistério, misticismo, aconchego, perigoso, mas gostoso. Algo como um suspense, nada é muito claro, você precisa confiar. E todos esses elementos você encontra na faixa.”

O videoclipe inclui elementos lúdicos e cenas que oscilam entre o sensual e o sombrio, representando uma imersão visual que explora as partes mais íntimas e loucas da mente. O artista descreve a estética como um casamento entre terror e sensualidade, criando uma ambiguidade interpretativa: “A ideia era capturar a dualidade entre desejo e medo, entregando uma mensagem forte e definitiva”.

Com inspirações diversas, como The Weeknd e SZA, além do sample de Britney Spears, Lilax reflete a essência artística de Arthur Melo: instigante, e disposta a explorar as profundezas da alma humana.