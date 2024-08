Assembleia Legislativa do ES mira no problema da obesidade

Como e quem pode ter acesso a uma cirurgia bariátrica? Há estrutura nas unidades de saúde para tratar do problema? Essas e outras perguntas serão respondidas amanhã, às 14h, em audiência pública promovida pelo deputado Gandini

A Frente Parlamentar para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes vai realizar amanhã (14), às 14 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para falar do tema: “Protocolo de Obesidade existente no Estado do Espírito Santo”.

A Coalizão Vozes do Advocacy, um grupo de 21 associações e dois institutos de todo o Brasil, que se unem em prol da causa do diabetes e da obesidade, solicitou a audiência pública para o presidente da Frente, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

De acordo com a nutricionista e diretora da Associação dos Diabéticos do Espírito Santo (Adies), Lorena Bucher, o objetivo central do evento é discutir as políticas públicas existentes aqui no Estado, já que o número de pessoas com obesidade tem crescido de forma rápida e há uma falta de estrutura e de equipe multidisciplinar nas unidades de saúde, além de uma espera de vários meses para fazer a cirurgia bariátrica.

“Queremos discutir o acesso aos tratamentos, à cirurgia bariátrica, aos medicamentos, além de políticas públicas preventivas da obesidade aqui no Espírito Santo. É um tema que tem que ser levado em pauta”, pontuou Lorena.

Segundo dados da Vigitel (Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas) de 2023, 19% da população de Vitória tem obesidade.

Já no Estado, o sobrepeso e obesidade atingem 45% das pessoas, sendo que 5,5% dos casos podem ser enquadrados como obesidade grau 3, o mais agressivo. No Brasil, 26,8% dos adultos (acima de 20 anos) e 6,7% dos adolescentes têm obesidade, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos dados de 2020.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, até 2025, 700 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença no mundo. O Atlas Mundial da Obesidade de 2024, da World Obesity Federation, projetou que até 2035 mais da metade da população mundial (51%) viverá com sobrepeso ou obesidade.

Gandini reforça a importância do olhar da política pública. “A obesidade é fator de risco para diversas doenças. É uma discussão importante que tenho certeza que vai contribuir para melhorar o nosso sistema público”, declarou.

O evento vai contar com a participação de representantes da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso) e do médico referência em cirurgia bariátrica no Espírito Santo, Dr. Gustavo Peixoto.

Além deles, também estarão presentes três membros da Coalizão Vozes do Advocacy, entre eles: a própria Lorena; a ativista de obesidade e fundadora do Projeto Fênix Beleza Plus, Inara Silva; a presidente da Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACEDH), Natasha Roche de Alencar; e a endocrinologista e delegada da Abeso, Mariana Guerra.

créditos Assessoria Parlamentar e divulgação