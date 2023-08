ITAPEMIRIM | Atleta vai representar o município em campeonato de MMA

Paulo Adriano Machado Games, mais conhecido como Zé Doido, vai competir na categoria 77 kg de MMA profissional. O evento será no dia 09 de setembro, às 19 horas, no ginásio do Ibirapuera/SP

O município de Itapemirim é berço de grandes atletas, e desta vez será representado no Campeonato Internacional TWF FIGHT BEST OF THE BEST, pelo atleta Paulo Adriano Machado Games, mais conhecido como Zé Doido, que vai competir na categoria 77 kg de MMA profissional.

O evento acontecerá no dia 09 de setembro, às 19 horas, no ginásio do Ibirapuera/SP, e será transmitido pela RedeTV.

“Meu objetivo é trazer a vitória para o município de Itapemirim, para nosso Estado e para minha família, que sempre me apoia. É um evento internacional, e eu quero estar junto, quero vencer essa categoria. Estou me preparando para trazer a medalha’, afirma Paulo Zé Doido do MMA.