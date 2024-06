Atletas de Vila Velha se consagram em competições nacionais

Contempladas pelo Programa Bolsa Atleta Vila Velha, Renata Braido Landi, Ana Júlia Moraes Vasconcelos e Alice Pitanga se consagraram em competições estaduais e nacional, no taekwondo, jiu-jítsu e surf, respectivamente.

Renata Braido Landi – taekwondo

A atleta canela-verde Renata Braido Landi, 21 anos, venceu a Copa ES de Taekwondo e se consagrou campeã capixaba, na categoria sub-21 (até 53 quilos) e titular da seleção capixaba de taekwondo, em sua categoria. O campeonato aconteceu nos dias 22 e 23 de junho, a arena Jacaraipe, na Serra.

Neste mesmo campeonato aconteceu paralelamente a seletiva do Jogos Universitários – Junes, quando a atleta também foi campeã e se classificou para o Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontecerá de 8 a 19 de outubro, em Brasília (DF).

Em sua trajetória Renata Braido já conquistou cinco medalhas, sendo duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Ela já foi Campeã Estadual por duas vezes, vice-campeã no Campeonato Grand Slam, realizado no Rio de Janeiro, vice-campeã da Copa do Brasil, em Brasília (DF), levou a medalha de bronze no Open Sudeste, na Serra (ES), e se classificou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2023, em Fortaleza (CE).

Ana Júlia Moraes Vasconcelos – jiu-jítsu e no judô

Com um futuro promissor no jiu-jítsu e no judô, a atleta Ana Júlia Moraes Vasconcelos, 13 anos, subiu ao pódio em mais uma competição nacional, durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu kids, consagrando-se como vice-campeã na categoria Infantojuvenil 2 pesadíssimo, com a faixa laranja. Essa competição foi o maior evento kids de todos os tempos, reunindo 3.500 atletas. O campeonato foi disputado no Ginásio Poliesportivo José Correa, na cidade paulista de Barueri, nos dias 22 e 23 de junho.

Durante o período que foi contemplada pelo Programa Bolsa Atleta, Ana Júlia Moraes Vasconcelos participou de 30 competições de jiu-jítsu e judô, conquistando 21 medalhas de ouro, quatro de prata, quatro de bronze e nove cinturões. Ana Júlia foi campeã das oito etapas do Circuito Estadual de Jiu-Jítsu 2023, campeã da competição AJP Tour, segundo lugar no ranking kids da Federação Capixaba de Jiu-jítsu Esportivo, no Internacional Kids de Jiu-Jítsu (RJ), levou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e no Sul-Americano de Jiu-Jítsu Para Crianças, no Rio de Janeiro, e nos Jogos Escolares de judô, no Distrito Federal.

Alice Pitanga – surf

Com apenas 14 anos, Alice Pitanga, apresentando suas manobras radicais, foi campeã da 1ª Etapa Circuito Tríplice Coroa, realizado na Praia de Povoação, em Linhares, de 21 a 23 de junho.

Sua trajetória no surf é marcada por grandes conquistas. Em 2021 ela foi campeã estadual sub-12 e sub-14 em 2022. No ano seguinte foi campeã estadual no Circuito Hang Loose Surf Attack, na categoria Open Feminino e Sub-16 e conquistou ainda o 7º lugar no Circuito Amador Brasileiro Rip Curl Grom Search Sub-14.

Natural da Barra do Jucu, Alice explica o que mais a incentiva a conseguir tantos títulos. “Competir é uma das minhas paixões no surf. Aquela adrenalina na hora de vestir a camisa me motiva a sempre querer evoluir e dar o meu melhor.”

“É muito gratificante ver os resultados alcançados pelas nossas atletas. Isso comprova que os investimentos do Bolsa Atleta estão sendo bem aplicados. Temos hoje vários atletas representando nosso Estado em competições no Brasil e no mundo”, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Rossato.