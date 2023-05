Atrativos religiosos de Anchieta na Expocatólica 2023

today18 de maio de 2023 remove_red_eye52

Os atrativos do segmento do turismo religioso de Anchieta, assim como de outras cidades capixabas, estão sendo divulgados em São Paulo. Com apoio Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo do Estado, o turismo religioso anchietense será divulgado no maior evento de promoção do segmento da América Latina, a Expocatólica.

Até domingo (21) os atrativos religiosos de Anchieta, com destaque para o Santuário Nacional de São José de Anchieta, restaurado e ampliado, poderão ser vistos por quem passar pela feira, que acontece na capital paulista.

“É necessário que estejamos presentes na ExpoCatólica, afinal temos um importante santuário que homenageia o copadroeiro do Brasil, São José de Anchieta”, disse o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer.