Atriz Bárbara Cruz comenta sobre suas férias e a volta às aulas

today14 de agosto de 2024 remove_red_eye42

“Adoro todos os meus amigos da escola e estava morrendo de saudades!”, diz a atriz

Bárbara Cruz, que interpretou Rosalina em ‘A Infância de Romeu e Julieta’, compartilhou sua felicidade com a volta às aulas, especialmente por poder rever suas amigas. Ela já deixou tudo pronto para o primeiro dia, com a mochila, cadernos e estojo organizados.

Durante as férias, Bárbara aproveitou para descansar e também para aprimorar suas habilidades. “Fiz cursos de cinema, teatro, canto, dança e também viajei!”, conta ela. Nos cursos, conheceu pessoas novas e se divertiu muito.

Além dos cursos, ela aproveitou as férias para sair com os amigos, viajar e praticar esportes. Embora não goste de acordar cedo, teve que se adaptar por causa dos cursos que ocorriam pela manhã, o que acabou ajudando a entrar no ritmo para a volta às aulas.

Sua rotina escolar será entrar na escola às 7h10 e sair às 12h30, deixando o resto do dia para fazer as tarefas e descansar. Mesmo com a volta às aulas, Bárbara planeja continuar dedicando o mesmo tempo à atuação: “Não posso parar de estudar, tanto na escola quanto na atuação!”

Na escola, Bárbara já teve a oportunidade de usar suas técnicas de atuação, especialmente em apresentações de teatro, o que tornou a experiência ainda mais divertida, graças à sua bagagem na área.

Quanto ao futuro, a atriz tem projetos em andamento, mas ainda não pode dar muitos detalhes. “Durante as férias, fiz uma viagem para um projeto que está por vir! Tem coisa boa vindo por aí, quando puder, darei mais informações.” Para se manter atualizado, siga-a nas redes: @barbaracruz.jn

foto Gy Alvez