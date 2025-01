Atual gestão encontra cenário de abandono em Alfredo Chaves

A nova gestão da Prefeitura de Alfredo Chaves, sob o comando do prefeito Hugo Luiz, assumiu o mandato no início deste ano e se deparou com uma série de irregularidades e condições precárias em diversos setores da administração pública. Uma auditoria inicial revelou problemas estruturais e organizacionais que comprometem os serviços oferecidos à população.

Com a falta de contratos para fornecimento de óleo e peças para as máquinas das secretarias de Obras e Agricultura, os trabalhos de recuperação das estradas, que estão sofrendo com as constantes chuvas, estão comprometidos. Ainda, a administração municipal enfrenta problemas com prédios com infiltrações, goteiras e espaços sem condições de uso, além de móveis e computadores em estado crítico para utilização.

Diante desse cenário, a nova gestão já iniciou um plano emergencial para reverter os prejuízos e retomar o bom funcionamento da administração pública.

Segundo o prefeito Hugo Luiz, “a prioridade neste momento é organizar a casa, recuperar o patrimônio público e garantir condições dignas para servidores e cidadãos”.

Entre os principais problemas identificados estão:

• Academias populares abandonadas: equipamentos de academias populares de inox foram encontrados amontoados e sem instalação, demonstrando descaso na gestão de recursos destinados à saúde e lazer.

• Farmácia Básica com medicamentos vencidos: diversos remédios da Farmácia Básica estavam fora do prazo de validade, tornando-os inutilizáveis e prejudicando o atendimento às necessidades de saúde da população.

• Estruturas prediais comprometidas: unidades de saúde apresentam infiltrações, fios de energia expostos e condições inseguras para pacientes e profissionais.

• Condições insalubres para servidores: funcionários estavam trabalhando em espaços inadequados, com mesas improvisadas e sem condições básicas de higiene e segurança.

• Defasagem tecnológica: o parque tecnológico está obsoleto, com computadores antigos que comprometem a eficiência administrativa.